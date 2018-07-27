Подтвердилась информация о швейцарских счетах Павла Грудинина

Раскрыты итоги налоговой проверки зарубежных активов экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. Документы приобщены к делу пайщиков совхоза имени Ленина, оспаривающих сделки с землей на сумму 850 млн рублей и уверенных, что участки были у них похищены обманом. Официально подтверждено, что бизнесмен в определенные законом сроки не уведомил российские органы о том, что у него есть 13 счетов в швейцарском банке, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за 19 нарушений валютного законодательства. Также в суде выяснилось, что вплоть до 31 декабря 2017 года Грудинину принадлежало 100% белизского офшора Bontro LTD, через который он владел 20% акций совхоза. Стало очевидно, что когда проводились земельные сделки, Грудинин являлся одновременно и директором, и контролирующим акционером совхоза, имея в собственности 64% ценных бумаг. Таким образом, подтвердились факты, которые бизнесмен отрицал в течение всей президентской избирательной кампании.

До своего официального выдвижения Грудинин утверждал, что счетов за границей не имеет, а все деньги в размере 6 млн рублей хранит на счетах в сберегательных кассах отечественных банков. Но в январе 2018 года страна узнала, что на момент регистрации он не просто имел значительные суммы на счетах зарубежных банков, а переводил их в инвестиционные инструменты. Хранились они в Национальном банке Лихтенштейна.

Во время выборов Грудинин запомнился множественными скандалами. Так, «прогремела» история с семьей Филькиных, которых уволили и заставили выкупать жилье по рыночной стоимости, несмотря на то, что по договору была оплачена большая часть стоимости и до конца беспрерывного стажа оставался год. В итоге квартиру продали, а семью выселили. Подобным образом, по свидетельствам Филькиных, совхоз лишил жилья порядка 18 семей.

В «совхозе имени Ленина» также отбирали землю сотрудиков. Обманутые пайщики до сих пор борются за свои права и сейчас близки к победе: Арбитражный суд Московской области признал недействительной сделку по продаже совхозной земли фирме «ТТ Девелопмент», связанной с Грудининым, а теперь изучает подробности передачи этих участков компании «Каширский молл».

Как стало известно позднее, помимо официальной семьи, у Павла Грудинина были отношения с Ксенией Кутюхиной, которая родила ему еще двоих детей. При этом бывший кандидат в президенты долгое время скрывал связь на стороне. Кроме того, Грудинин скрыл, что его родственники владеют недвижимостью в Испании и Латвии, а старший сын и вовсе имеет там вид на жительство.